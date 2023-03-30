Экология 30 марта 2023, 00:11 Свыше 8 тысяч гектаров леса восстановят в Тюменской области

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В Тюменской области до конца текущего года планируют восстановить 8400 гектаров леса. Об этом сообщил «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Порядка 2190 гектаров планируют вернуть с помощью искусственного восстановления. На данный территориях леса погибли в результате пожаров или вырубок. Еще 5320 гектаров отойдет под естественное лесовосстановление с сохранением молодой поросли, написал RT.

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Для этих целей в регионе подготовят 12,7 миллиона сеянцев.