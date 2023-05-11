Экология 11 мая 2023, 18:46 Свыше 300 зараженных опасными инфекциями клещей обнаружили в Нижегородской области

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Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области каждую неделю проводит оперативный мониторинг активности клещей. Накануне специалисты выявили свыше 300 клещей, которые были заражены опасными инфекционными болезнями. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

В лабораторию на исследование направили 1645 клещей. Четыре особи были заражены вирусом клещевого энцефалита. Их выявили в Сормове, Павловском, Шахунском и Уренском районах. Еще 215 насекомых в 25 районах области, в Дзержинске и в семи районах Нижнего Новгорода могли передавать иксодовый клещевой боррелиоз.

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Порядка 34 клещей были носителями анаплазмы, а 14 — эрлихиоза.