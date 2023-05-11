11 мая 2023, 18:46
Свыше 300 зараженных опасными инфекциями клещей обнаружили в Нижегородской области
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области каждую неделю проводит оперативный мониторинг активности клещей. Накануне специалисты выявили свыше 300 клещей, которые были заражены опасными инфекционными болезнями. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
В лабораторию на исследование направили 1645 клещей. Четыре особи были заражены вирусом клещевого энцефалита. Их выявили в Сормове, Павловском, Шахунском и Уренском районах. Еще 215 насекомых в 25 районах области, в Дзержинске и в семи районах Нижнего Новгорода могли передавать иксодовый клещевой боррелиоз.
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Порядка 34 клещей были носителями анаплазмы, а 14 — эрлихиоза.
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