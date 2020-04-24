Свыше 300 лесных пожаров ликвидировали за сутки в России

За минувшие сутки пожарные ликвидировали 205 лесных пожаров на площади 16 тысяч гектаров. Еще не потушены 87 возгораний на площади 125078 гектаров. Наибольшая площадь приходится на Забайкалье — 4836 гектаров.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой федеральную Авиалесоохрану.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 23 апреля, в России ликвидировано 205 лесных пожаров на площади 16 тысяч гектаров», — говорится в сообщении.

Министерство природных ресурсов Забайкальского края ввело режим ЧС и запретило жителям въезд в лес.

Уже известно, что в Читинском районе возгорание произошло из-за обрыва проводов ЛЭП. В этот район стянуты для тушения пожара более 200 человек с привлечением 36 единиц техники.

Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края Алексей Большаков обратился к жителям региона с просьбой сообщать о поджогах травы и леса в экстренные службы.

«Участились случаи появления в соцсетях роликов, на которых полыхает трава. Очевидцы активно это комментируют. Когда мы начинаем проверять информацию, то выясняется, что ни одного сообщения об этом возгорании не поступало», — заявил Алексей Большаков.

За прошедшие сутки пожарные потушили в лесах края 35 пожаров, которые начались по вине людей.