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    18 января 2022, 19:52

    Сильное похолодание придет в Свердловскую область

    Дарья Морозова

    Похолодание до -26 градусов ожидается в Свердловской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт Уральского гидрометцентра.

    Уточняется, что такая погода связана с Сибирским антициклоном, который придет в регион.

    «Температура воздуха в период 21–23 января ночью -14… -19 градусов, днем -9… -14 градусов, в северных районах на шесть-семь градусов морознее», — уточнили синоптики.

    При этом с 18 по 20 января температура в регионе будет на пять-восемь градусов выше нормы.