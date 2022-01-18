Сильное похолодание придет в Свердловскую область

Похолодание до -26 градусов ожидается в Свердловской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт Уральского гидрометцентра.

Уточняется, что такая погода связана с Сибирским антициклоном, который придет в регион.

«Температура воздуха в период 21–23 января ночью -14… -19 градусов, днем -9… -14 градусов, в северных районах на шесть-семь градусов морознее», — уточнили синоптики.

При этом с 18 по 20 января температура в регионе будет на пять-восемь градусов выше нормы.