Экология 08 февраля 2023, 11:48 Свердловчане сдали 400 т вторсырья в экопункты в 2022 году

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Свердловская область является одним из лидеров по созданию экопунктов в городах. В 2022 году 20 экопунктов региона приняли 400 тонн вторичного сырья от жителей области. В Российском экологическом операторе подчеркивают важность создания такие точек для развития экономики замкнутого цикла в стране.

«Свердловская область вошла в число лидеров по развитию сети экопунктов в России. Экопункты ООО „Уралвторма“, предприятия по заготовке, обработке и поставке вторичного сырья, расположены практически во всех районах города Екатеринбурга. За 2022 год экопункты посетили более 12,5 тысячи человек, которые сдали около 400 тонн бумаги, пленки и пластика. Ежедневно сырье из пунктов свозится на производственную базу и проходит весь технологический цикл обращения с отходами — от взвешивания и до формирования кипы для изготовления новой продукции. Деятельность экопунктов отвечает принципам экономики замкнутого цикла, когда отход можно переработать и вновь вовлечь в оборот», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Например, в Железнодорожном районе расположены три пункта приема отходов от населения, в том числе производственная площадка ООО «Уралвторма». В Чкаловском районе имеется целых 5 экопунктов, в Октябрьском, Орджоникидзевском и Верх-Исетском районах по 3 экопункта, в Кировском районе 2 пункта приема сырья.

Как отмечают в самой организации, чаще всего приемные пункты посещают жители соседних домов, экоактивисты, а также пенсионеры. Высокие показатели по сбору отходов от населения показывает Железнодорожный, Чкаловский и Верх-Исетские районы Екатеринбурга.

У компании есть планы развития сети экопунктов — недавно в Екатеринбурге открыли новый район, Академический, в котором планируется строительство экопункта ООО «Уралвторма», а также ведутся переговоры о размещении экопунктов в городах-спутниках.

В регионе пользуются популярностью и так называемые экостанции — пункты сбора отходов (бумаги, пластика, металла и стекла) на территориях торговых центров, жилых комплексов, офисных центров и учебных заведений. В рамках проекта «Умная переработка» компанией ООО «Смарт Рециклинг» установлено и функционирует 6 станций в Екатеринбурге.

По информации регионального министерства энергетики и ЖКХ, в 2023 году в Свердловской области реализуется новый проект по сортировке ТКО — экодом. Это пункты выступающие как образовательная площадка, где будут обучать правильной сортировке мусора с проведением экологических акций, мастер-классов, выступлением экспертов. Также в экодомах будет приниматься безвозмездно вторсырье.

«В Свердловской области активно внедряется и развивается раздельный сбор отходов. Кроме экопунктов в регионе установлены модульные накопители, так называемые экостанции, а также осуществляется мобильный сбор вторсырья. В регионе есть планы по дальнейшему развитию в этом направлении. В частности, региональный оператор ООО „Компания „Рифей“ уже в текущем году планирует открыть 3 экодома — в Нижнем Тагиле, Сысертском городском круге и городском округе Краснотурьинск. Открытие первого экодома запланировано на март 2023 года в Нижнем Тагиле. Всего в планах установка 5 экодомов.», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Свердловская область также является участником всероссийского экокультурного проекта #НЕМУЗЕЙМУСОРА, в рамках которой организовано 3 точки сбора вторсырья на безвозмездной основе, проводятся образовательные экскурсии и мастер-классы для детей и взрослых. Проект выступил партнером по развитию инфраструктуры и просвещению экоцентра «Сборка», в котором установлено 14 контейнеров для различных фракций вторсырья.