Суровые вулканы начали просыпаться в этом году. Совпадение?

В 2021 году вулканы приковали к себе внимание: в марте извергался Фаградалсфьяль в Исландии, в мае — Ньирагонго в Демократической Республике Конго. Тем не менее о вулканической активности речи не идет — это просто случайность, заявил «360» директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Два извергающихся вулкана за последние три месяца считается ли чрезмерной вулканической активностью? Ведь такие частые извержения наталкивают на пугающие мысли.

«Ответ на него простой: „Нет, не является“. Так получилось, что два вулкана по времени близко на разных концах [мира] начали извергаться. Это случайность», — объяснил специалист.

Какой вулкан проснется следующим, сказать очень сложно. Вулкан Йеллоустоун на северо-западе США пока не созрел для того, чтобы в течение 20 лет дать большое извержение. Когда именно оно произойдет, точно не известно.

Несмотря на это и сейчас есть вулканы с горячей точкой, например, на Гавайях.

«Много мест, где могут быть большие извержения в принципе. Но масштаб времени подготовки таких событий очень большой. Это геологические времена. Увидим ли мы при нашей жизни какие-то извержения такой силы, я сильно сомневаюсь», — сказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики.

На Камчатке очень активный район, там часто извергаются вулканы. Недавно было сильное извержение, которое дало большой выброс в атмосферу.

Извержение вулкана Ньирагонго, одного из самых активных вулканов Африки, началось вечером 22 мая в провинции Северное Киву. Лава уже достигла аэропорта, местное население эвакуируют. Жертвами извержения вулкана в ДР Конго могли стать более 100 человек.

Крупное извержение вулкана Фаградалсфьяль произошло в Исландии 20 марта. Он находится примерно в 40 километрах от столицы — Рейкьявика.