03 февраля 2023, 01:04
Сурки-метеорологи из Канады разошлись в прогнозах на весну
Канадские сурки-метеорологи по-разному предсказали приход весны
Известные «народные метеорологи» из Канады — сурок Шубенакади Сэм и Виартон Вилли — выдали разные прогнозы относительно наступления весны. Об этом сообщили на страницах зверьков в Twitter.
Первым своим предсказанием с канадцами поделился сурок Шубенакади Сэм, который живет в заповеднике «Уайлдлайф парк». При выходе на свет зверек «испугался» своей тени и залез обратно. Согласно народной примете, это значит, что весны ждать еще шесть недель.
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Чуть позже прогнозом поделился и сурок Вилли из небольшого городка Виартон. Когда его вытащили из норки, то он не увидел своей тени. По его версии, весна придет уже совсем скоро.
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Традиция определять приход весны с помощью грызуна появилась в Северной Америке благодаря германским иммигрантам. Роль «предсказателя» в Германии XIX века исполнял барсук. Эти животные не обитают в США, поэтому их задачу стали выполнять сурки.
Накануне сурок Фил из штата Пенсильвания предсказал на 2023 год позднюю весну. Своеобразным доказательством этому стала его тень, вернее, ее отсутствие.
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