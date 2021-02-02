Сурки из Московского зоопарка проспали День сурка

Сурки в зоопарке Москвы все еще спят. Между тем 2 февраля считается в мире Днем сурка. Обычно в это время эти животные уже просыпаются.

«Друзья, сегодня, 2 февраля, в США и некоторых других странах отмечают День сурка. Считается, что в это время грызуны начинают пробуждаться от зимней спячки», — сказано в сообщении пресс-службы Московского зоопарка. Его процитировало агентство «Москва».

По словам представителя зоопарка, московские сурки к этому празднику обычно остаются равнодушными. Есть примета, что пробуждение сурков может подсказать погоду на ближайшее будущее. Если потепление скоро, то 2 февраля сурки начинают просыпаться и искать корм. Если зверьки прячутся в свои норки, то нужно ждать холодов.

В России и США обитают представители разных видов этого животного. Американский сурок — лесной, а российский — степной. Его еще называют байбак. Российский сурок впадает в спячку на более длительное время. Она может продолжаться от трех до шести месяцев. В зоопарке уточнили, что в Москве сурки, как правило, спят до марта.