«Супертеплую погоду» пообещали жителям Центральной России

Жителей Центральной России ждет «супертеплая погода» в пятницу, 18 февраля. В этот день воздух прогреется до +5 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Завтра супертеплая погода, но радости от этого немного. Температура в Центре Европейской России будет повышаться до +3…+5 градусов. Но будут низкие облака, осадки в виде мокрого снега и дождя», — сказал синоптик РИА «Новости».

Он уточнил, что дождь начнется во второй половине дня. При этом тепло не будет ощущаться из-за порывистого ветра. По словам Вильфанда, будет казаться, что на улице -2…-3 градуса. Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра предупреждал, что жителям столичного региона не стоит ждать раннюю весну. Он напомнил, что этой зимой количество выпавшего снега превысило норму в полтора раза. Сугробы охлаждают теплый воздух, поэтому их таяние задержится.

Как отметил Вильфанд, первые проталины появятся не раньше середины марта. Весна придет в регион еще не скоро.