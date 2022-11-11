Экология 11 ноября 2022, 12:26 Сумма лотов на Бирже вторсырья превысила четверть миллиарда рублей А вы еще не стали участником?

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Сумма размещенных лотов на Электронной торговой площадке (ЭТП) Российского экологического оператора достигла 261 миллион рублей. Всего с середины сентября на Бирже ВМР уже зарегистрировались более 300 пользователей.

«Количество пользователей на нашей площадке по купле-продаже вторсырья достигло 331. Они разместили 101 лот на 261 миллион рублей. Именно на такую сумму утилизаторы и региональные операторы готовятся совершить сделок с отходами. Биржа ВМР работает всего два месяца, но уже показала свою востребованность у отрасли обращения с отходами. Хочу напомнить, еще одну ее важную функцию — это отсев недобросовестных компаний. Регистрироваться на ЭТП могут только проверенные утилизаторы с подтвержденными мощностями. Для этого им нужно числиться в нашем реестре расширенной ответственности производителей (РОП). Таким образом мы делаем отрасль прозрачнее и приближаемся к эффективному исполнению РОП», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Больше всего среди участников Биржи ВМР представлено утилизаторов — 39,96%. За ними следуют товаропроизводители и импортеры (25,51%), заготовители (21,29%), объекты обработки и региональные операторы (11,22%) и прочие участники отрасли (1,39%). Самыми популярными предметами торгов на Бирже ВМР стали отходы электроники (27,1%) и шины (28,7%).

В начале октября на электронной торговой площадке была успешно завершена первая сделка по продаже вторичных материальных ресурсов. Предметом сделки стала макулатура, размещенная в объеме 20 000 кг организацией в Мурманской области.