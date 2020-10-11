Сухую и теплую погоду в воскресенье пообещали москвичам

Теплая погода без осадков ожидается в столичном регионе в воскресенье, 11 октября. Температура воздуха поднимется до 16 градусов.

«Сегодня столичный регион будет ощущать влияние северо-западной периферии антициклона. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, но обойдется без дождей. Температура воздуха в Москве составит +14…+16, по области — +12…+17», — рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он добавил, что температура воздуха снова бьет рекорды — средние значения по Москве выше нормы на четыре-пять градусов. Атмосферное давление также будет выше обычных показателей — оно составит 752 миллиметра ртутного столба. Ветер ожидается восточный, скорость — три-восемь метров в секунду.

Ранее стало известно, что всю следующую неделю Москву и область также ждет теплая сухая погода, сообщал портал Ura.ru. Будет много солнца, температура воздуха поднимется до 17 градусов. При этом россиян просят оставаться дома даже в такую погоду, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.