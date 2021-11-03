Сухая трава загорелась на Магадане при -20 градусов

В Магаданской области вспыхнула сухая трава, которая разгорелась на площади 360 гектаров. Трава горит и в районе поселка Радужный, но угрозы для местных жителей нет, сообщили в МЧС по региону.

Природный пожар также подобрался к поселку Армань. Сухая растительность горит в 15 километрах от населенного пункта. Местная жительница запечатлела аномалию на видео.

«Вот это да! Полыхает от самого Радужного… Дело в том, что здесь-то ладно, тундра, а там лес горит», — прокомментировала женщина увиденное.

Потушить сухую траву не так просто, ведь на улице -20 градусов. Водоемы уже замерзли, поэтому воду приходится брать за несколько километров.

Ситуацию назвали уникальной, ведь обычно в это время тундра уже завалена снегом.

Тушением занимаются 12 сотрудников Авиалесоохраны, сообщили ее представители. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

Угрозы для поселков Армань и Радужный, вблизи которых полыхает трава, нет, заявили в МЧС по Магаданской области.

«Задействованы силы и средства Департамента лесного хозяйства, Пожарно-спасательного центра Магаданской области, в чью зону ответственности и входит ликвидация подобных ситуаций. Всего привлечено 12 человек и четыре единицы техники, в том числе бульдозерная техника „Колымаэнерго“», — сообщили в ведомстве.

Ранее синоптики предупредили об аномальном потеплении в России на этой неделе.