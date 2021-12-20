Сугробы в Москве достигли аномальной высоты

Высота снежного покрова в Москве достигает почти 27 сантиметров, что на 80% превышает норму. Об этом сообщили «Метеовести».

«Ночью 19 декабря столица оказалась в центре глубокого циклона, в зоне теплого атмосферного фронта. Снег начался после полуночи, к 09:00 высота снежного в городе заметно подросла», — говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что на ВДНХ за 12 часов выпало пять миллиметров осадков, высота снежного покрова достигла 23 сантиметров.

В Тушине выпало шесть миллиметров, высота снежного покрова достигла 27 сантиметров. У МГУ количество осадков за ночь составило пять миллиметров и высота снежного покрова подросла 24 сантиметров.

С начала месяца в Москве выпало 42 миллиметра осадков, что составляет 75% нормы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям столицы мощные сугробы и усиление морозов в конце декабря. Также с начала рабочей недели, 20 декабря, температурные показатели будут превышать климатическую норму.