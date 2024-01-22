Экология 22 января 2024, 06:47 Судоходная бухта во Владивостоке из-за аномальных морозов покрылась льдом Примгидромет: бухта Золотой Рог во Владивостоке покрылась льдом РИА «Новости»

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Во Владивосток пришли аномальные морозы, которые продержатся несколько дней. Судоходная бухта Золотой Рог частично покрылась льдом. Такое уже случалось, но только на короткое время, сообщил РИА «Новости» представитель Примгидромета.

«Сегодня 18 градусов мороза, плюс в выходные была низкая активность в порту. Сейчас бухта частично во льду. У нас температурный фон ниже нормы на шесть градусов и к норме вернется только к выходным», — сказал он.

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Специалист объяснил, что частичное промерзание Золотого Рога случалось почти ежегодно, но только на короткий период. Для того, чтобы бухта покрылась льдом, нужны длительные морозы, как в этом году — во Владивостоке резко похолодало после 17 января. По словам собеседника агентства, обычно суда разбивали корку льда, он не успевал стать слишком крепкой.

Бухта Золотой Рог в начале 2023 года промерзла впервые за пять лет. Толщина льда достигла 20 сантиметров, приостановилось судоходство.

В начале января в столице Приморья произошел порыв тепловой сети. Без отопления остались 18 домов.