Экология 12 мая 2023, 11:47 Субботники по всей России пройдут 26 мая в рамках НМЭК-2023

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Старт субботников «Убери за собой» в 50 регионах России объявят 26 мая на полях Невского международного экологического конгресса (НМЭК). Они пройдут при поддержке Российского экологического оператора.

«Субботники пройдут в Санкт-Петербурге и 10 флагманских регионах — Кемеровской, Вологодской, Липецкой, Челябинской, Новосибирской, Нижегородской областях, Чувашской и Кабардино-Балкарской Республиках, в Крыму и Татарстане. По итогам будут определены регионы-лидеры, в которых будет собрано больше всего отходов. Всего акция охватит 50 субъектов РФ», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Старт акции будет дан перед началом пленарного заседания НМЭК-2023. С приветственным словом выступят заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Субботники — неотъемлемая часть работы над популяризацией экопривычек и осознанного потребления среди населения. Это возможность проявить свое волонтерское начало и выразить гражданскую позицию в отношении экологии в своей стране», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Запуск субботников начнется у стенда Минприроды РФ в Таврическом дворце в 11:00.

В рамках Конгресса РЭО организует показ модных коллекций из вторсырья, выставку современного искусства, показ документального фильма, субботники, экозабег и мастерскую переработки. В 2023 году Невский международный экологический конгресс проходит 25−26 мая.