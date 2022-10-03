Субботники и экскурсии на мусорные заводы пройдут в рамках акции «Не словом, а делом» | 360°

Субботники и экскурсии на мусорные заводы пройдут в рамках акции «Не словом, а делом»
С 6 по 8 октября в нескольких регионах страны пройдут экологические мероприятия в рамках акции «Не словом, а делом». Акция инициирована волонтерами-экологами и поддержана Российским экологическим оператором. Волонтеры и неравнодушные граждане не словом, а делом смогут внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Также проект приурочен к юбилею Президента 7 октября.
«РЭО выступает за стремительное развитие института эковолонтерства. Мы стараемся способствовать этому различными методами. До конца 2022-го года у нас стоит задача объединить более 10 тысяч волонтеров из 70 регионов страны. Поэтому все больше появляется таких мероприятий, как акция “Не словом, а делом”. С 6 по 8 октября пройдут субботники, экомарафоны, плоггинг-забеги, экскурсии на объекты обращения с твердыми коммунальными отходами. Самые масштабные субботники в рамках марафона пройдут в семи регионах: Республиках Чувашия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Кемеровской, Омской, Липецкой областях и Севастополе. Напомню, что просвещение — это одно из важнейших направлений реформы чистоты, в целом, и Российского экологического оператора как ее куратора», — сообщил Денис Буцаев.
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«Эковолонтерство играет колоссальную роль в экопросвещении, благодаря ему формируется новая культура потребления и забота об окружающей среде в молодежной сфере. 2022 год докажет нам эти тезисы на практике. Конкретно на этой акции мы знакомим молодежь с работой отрасли. Например, в трех регионах пройдут экскурсии на объекты инфраструктуры по обращению с отходами. В Саратовской, Московской и Омской областях волонтеры-экологи отправятся на заводы по переработке отходов, чтобы познакомиться с современной системой обращения с ТКО», — отметил глава PR-департамента Дмитрий Бойко.
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Анонс акции состоялся на Межрегиональном экологическом добровольческом форуме «ЭкоВолонтер 2022» в Тамбове, где руководитель направления экологического добровольчества Российского экологического оператора Андрей Руднев рассказал о грядущей акции и пригласил представителей экологических добровольческих организаций присоединиться.
Во время экомарафона пройдет ряд мероприятий, среди которых субботники, плоггинг-забеги, посадки деревьев, экскурсии на заводы по переработке отходов, сдача макулатуры в рамках акции «Миллион – Родине!» и прочие экопросветительские мероприятия.
Мероприятия просветительского толка пройдут в Ростовской, Магаданской и Челябинской областях, Республиках Удмуртия и Якутия – там волонтеры-экологи организуют лекции и мастер-классы по сортировке отходов и экологичному образу жизни, а также экскурс об использовании вторичного сырья в современной архитектуре.
Также пройдут традиционные осенние озеленительные мероприятия – в Вологодской и Липецкой областях добровольцы высадят деревья на территории парков и детских садов. Кроме того, в Липецкой области пройдет плоггинг-забег на Привокзальных прудах с целью очистки территорий от мусора.
Помимо посадок деревьев для сокращения выбросов CO2 волонтеры проведут мероприятия по сбору макулатуры в Свердловской области и в Республике Крым в рамках акции «Миллион – Родине!».
Подведут итоги проделанной за несколько дней работы на Всероссийском слете волонтеров-экологов «Экологическая перекличка» в Кабардино-Балкарии, где соберутся представители экодобровольческого сообщества из различных экологических организаций и разных субъектов страны.
Экологическая акция «Не словом, а делом» проходит по коллективной инициативе экологических общественных, волонтерских и некоммерческих организаций при поддержке публично-правовой компании «Российский экологический оператор».