Субботники и экскурсии на мусорные заводы пройдут в рамках акции «Не словом, а делом» | 360°

Экология 03 октября 2022, 16:06 Поделиться Telegram

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Viber Субботники и экскурсии на мусорные заводы пройдут в рамках акции «Не словом, а делом»

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С 6 по 8 октября в нескольких регионах страны пройдут экологические мероприятия в рамках акции «Не словом, а делом». Акция инициирована волонтерами-экологами и поддержана Российским экологическим оператором. Волонтеры и неравнодушные граждане не словом, а делом смогут внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Также проект приурочен к юбилею Президента 7 октября.

«РЭО выступает за стремительное развитие института эковолонтерства. Мы стараемся способствовать этому различными методами. До конца 2022-го года у нас стоит задача объединить более 10 тысяч волонтеров из 70 регионов страны. Поэтому все больше появляется таких мероприятий, как акция “Не словом, а делом”. С 6 по 8 октября пройдут субботники, экомарафоны, плоггинг-забеги, экскурсии на объекты обращения с твердыми коммунальными отходами. Самые масштабные субботники в рамках марафона пройдут в семи регионах: Республиках Чувашия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Кемеровской, Омской, Липецкой областях и Севастополе. Напомню, что просвещение — это одно из важнейших направлений реформы чистоты, в целом, и Российского экологического оператора как ее куратора», — сообщил Денис Буцаев.

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«Эковолонтерство играет колоссальную роль в экопросвещении, благодаря ему формируется новая культура потребления и забота об окружающей среде в молодежной сфере. 2022 год докажет нам эти тезисы на практике. Конкретно на этой акции мы знакомим молодежь с работой отрасли. Например, в трех регионах пройдут экскурсии на объекты инфраструктуры по обращению с отходами. В Саратовской, Московской и Омской областях волонтеры-экологи отправятся на заводы по переработке отходов, чтобы познакомиться с современной системой обращения с ТКО», — отметил глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

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Анонс акции состоялся на Межрегиональном экологическом добровольческом форуме «ЭкоВолонтер 2022» в Тамбове, где руководитель направления экологического добровольчества Российского экологического оператора Андрей Руднев рассказал о грядущей акции и пригласил представителей экологических добровольческих организаций присоединиться.

Во время экомарафона пройдет ряд мероприятий, среди которых субботники, плоггинг-забеги, посадки деревьев, экскурсии на заводы по переработке отходов, сдача макулатуры в рамках акции «Миллион – Родине!» и прочие экопросветительские мероприятия.

Мероприятия просветительского толка пройдут в Ростовской, Магаданской и Челябинской областях, Республиках Удмуртия и Якутия – там волонтеры-экологи организуют лекции и мастер-классы по сортировке отходов и экологичному образу жизни, а также экскурс об использовании вторичного сырья в современной архитектуре.

Также пройдут традиционные осенние озеленительные мероприятия – в Вологодской и Липецкой областях добровольцы высадят деревья на территории парков и детских садов. Кроме того, в Липецкой области пройдет плоггинг-забег на Привокзальных прудах с целью очистки территорий от мусора.

Помимо посадок деревьев для сокращения выбросов CO2 волонтеры проведут мероприятия по сбору макулатуры в Свердловской области и в Республике Крым в рамках акции «Миллион – Родине!».

Подведут итоги проделанной за несколько дней работы на Всероссийском слете волонтеров-экологов «Экологическая перекличка» в Кабардино-Балкарии, где соберутся представители экодобровольческого сообщества из различных экологических организаций и разных субъектов страны.

Экологическая акция «Не словом, а делом» проходит по коллективной инициативе экологических общественных, волонтерских и некоммерческих организаций при поддержке публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

Мероприятие

Информация о месте проведения

Контактное лицо

Всероссийский слет волонтеров-экологов «Экологическая перекличка»

Нальчик

(КБГУ)

6 - 9 октября

Шибзухов Аскер Заурбекович

89969169077

Очистка прибрежных территорий

Субботник

Республика Дагестан

(Сулакский каньон)

7 октября, 12:30 - 17:00

Алыпкачев Джабраил Алыпкачевич

89898875303

Субботник

Омская область

(Озеро Сергеевское на территории ФГБОУ ВО Омский ГАУ и «Озерки»

6 октября, 14:00 - 17:00

Муканов Самат Айткалиевич

89293656420

Субботник

Республика Чувашия

(Мокринский мост)

8 октября, 10:00

Емелюкова Анастасия Александровна

89519999355

Субботник

Кемеровская область

(ООПТ «Природный комплекс Рудничный бор»)

8 октября, 11:00 - 15:00

Анна Сергеевна Сарсацкая

89236075670

Субботник

Севастополь

(Мыс Фиолент)

7 октября, 15:00

Шумкова Александра Алексеевна

79786521694

Субботник

Кабардино-Балкарская республика

(Национальный парк «Приэльбрусье»)

8 октября, 10:00 - 15:00

Шибзухов Аскер Заурбекович

89969169077

Субботник

Липецкая область

(Привокзальные пруды)

7 октября, 11:00

Бундесов Сергей Николаевич

89508045191

Плоггинг

Плоггинг

Липецкая область

(Привокзальные пруды)

Бундесов Сергей Николаевич

89508045191

Посадка деревьев

Посадка деревьев

Липецкая область (предварительно - район Силикатных озер)

Бундесов Сергей Николаевич

89508045191

Посадки в детских садах города

Череповец

Галдина Ельцина

89115483388

Экскурсия на объект инфраструктуры по обращению с отходами

Экскурсия на объект по обращению с ТКО

Москва

(КПО Восток)

06.10

Глинина Ульяна Сергеевна

89520947089

Экскурсия на объект по обращению с ТКО

Омск (Мусороперерабатывающий завод)

07.10

Муканов Самат Айткалиевич

89293656420

Экскурсия на объект по обращению с ТКО

Саратов (АО «Ситиматик»)

06.10 и 07.10

Федяева Мария Вадимовна

89878227843

Сдача вторичного сырья в рамках акции «Миллион – Родине!»

Акция по сбору вторичного сырья «Миллион – Родине!»

Свердловская область

Акция по сбору макулатуры в МАОУ СОШ №132, проведение эколого-просветительских уроков, проведение практических мастер-классов на тему переработки

5-6 октября

Ростилова Анастасия Николаевна

89961889846

Акция по сбору вторичного сырья «Миллион – Родине!»

Республика Крым

Акция по сбору макулатуры, проведение экологических активностей, мастер-классы по переработке бумаги, деловая игра «Завод» в Ресурсном центре добровольчества

Дата проведения: 5 октября

Время проведения: 12:00

Дронов Александр Максимович

89786625195

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