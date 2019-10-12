Субботник прошел в Ивантеевском дендропарке. Участники убирали валежник, танцевали и пили чай
Навести порядок, убрать ветки и мусор на территории лесопитомника собрались студенты и школьники, ребята из экологического клуба «Экос», сотрудники Министерства имущественных отношений Московской области, депутаты городского округа и просто неравнодушные жители.
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Дендропарк — это «легкие» Ивантеевки, его территория составляет 13 гектаров. Такие субботники необходимы для сохранения уникальной коллекции из 120 видов деревьев и кустарников. Участники считают, что подобные мероприятия нужно проводить и в будущем, поскольку за один день все убрать невозможно.
«Без населения мы ничего не сделаем, поэтому мы с удовольствием привлекаем жителей Ивантеевки и всех гостей, которые неравнодушны к лесопитомнику», — сказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков.
Участники субботника убирали валежник и расчищали территорию весело, под музыку, прерываясь на чаепитие. Мероприятие завершилось экскурсией и рассказом о видовом разнообразии деревьев и растений парка.
Субботник был приурочен ко Дню работников заповедного дела, который будут отмечать 14 октября.