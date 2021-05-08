Субботний дождь вылил на Москву почти 60% месячной нормы осадков

Сильный дождь обрушил на Москву почти 60% майской нормы осадков. Об этом «Интерфаксу» сообщили в столичном метеобюро.

Согласно данным с главной метеостанции на ВДНХ, по состоянию на 18:00 в Москве выпало почти 30 миллиметров осадков. Для мая месячная норма — 51 миллиметр.

Дождь будет лить в столице до воскресенья и завершится не раньше 09:00, по прогнозам.

Субботний дождь стал рекордным по количеству осадков для 8 мая за 70 лет наблюдений. Прошлый рекорд был установлен в 2017 году — тогда за день выпало 28 миллиметров осадков.

В Москве был объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать 15–17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до вечера воскресенья. Водителей попросили соблюдать дистанцию и скоростной режим. Внимательнее нужно быть и пешеходам, если они вообще решатся выйти из дома. Под деревьями от непогоды укрываться не стоит.

Из-за непогоды в Москве могут отменить воздушную часть парада Победы. В Гидрометцентре сообщили, что окончательное решение примут за несколько часов до мероприятия.