Экология 11 марта 2024, 13:05 Студенты «Зеленой лиги» РЭО подготовили 700 школьников к экологической олимпиаде РЭО

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Студенческие экоклубы «Зеленой лиги» Российского экологического оператора провели уроки для школьников, чтобы помочь учащимся подготовиться к экологической онлайн-олимпиаде. Она прошла в феврале на платформе Учи.ру в поддержку нацпроекта «Экология».

«РЭО создал проект „Зеленая лига“ в помощь активным студентам, которые хотят привнести свой вклад в защиту окружающей среды и формирования экономики замкнутого цикла. Они могут стать эковолонтерами и самостоятельно заниматься экопросвещением. Например, именно благодаря студентам „Зеленой лиги“ школьники могли получить новые знания, которые затем проверили на олимпиаде в поддержку нацпроекта „Экология“. Уроки, которые провели студенты „Зеленой лиги“, посетили более 700 учащихся 1−9 классов», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Благодаря олимпиаде школьники смогли проверить свои знания в экологической тематике, в частности — в вопросах раздельного сбора отходов, переработки и вторичного использования полезных ресурсов. На уроках ребята могли узнать новые интересные экологические факты и получить ответы на волнующие вопросы.

«Эковолонтерами выступили студенты семи вузов из восьми российских регионов», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Уроки провели студенты из Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, Кемеровского государственного университета, Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, Кубанского государственного аграрного университета, Курского института менеджмента, экономики и бизнеса, Самарского филиала Московского городского педагогического университета и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.

В Кемерове уроки прошли в гимназии № 42, школе № 74, а также в Центре дополнительного образования имени Веры Волошиной. Московские студенты посетили школу № 1273, 1284, а также во время поездки в Ненецкий А О — школу № 1 Нарьян-Мара. Активисты из Тулы посетили гимназию № 11 имени Александра и Олега Трояновских и лицей № 2 имени Бориса Анатольевича Слободскова. Студенты из Самары посетили школу № 120. В Нижнем Новгороде уроки прошли в лицее № 180, в Курске — в гимназии № 44, а в Краснодаре — в школе № 55.

Экологический урок разработали эксперты Движения «Экосистема».

Программа развития студенческих экологических объединений «Зеленая лига» была запущена в марте 2023 года при поддержке РЭО и ВОО волонтеров-экологов «Делай!». «Зеленая лига» работает по принципу акселератора для талантливой эколого-ориентированной молодежи. Сейчас в программе участвуют 55 экологических клубов из 40 регионов страны, в том числе из Луганской Народной Республики и Запорожской области. Отбор в «Лигу» производится на конкурсной основе. Следить за новостями «Зеленой лиги» можно во «ВКонтакте» или на сайте зеленаялига.рф.