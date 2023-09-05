Экология 05 сентября 2023, 15:53 Студенты ВШЭ начали сдавать бутылки через фандоматы в обмен на промокоды и скидки РЭО

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Пять фандоматов для сбора пластика и алюминия от компании Ecoplatform установили в НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге при поддержке Российского экологического оператора. Запуск фандоматов состоялся 4 сентября в учебных корпусах и общежитиях университета.

«Установка фандоматов является частью формирования экономики замкнутого цикла с точки зрения как обращения с отходами, так и экологического просвещения среди людей. При использовании фандомата мы сами можем видеть, как бутылка из-под газировки получает вторую жизнь, а не отправляется разлагаться сотни лет на полигоне с остальным мусором. Важно проделать популяризировать раздельный сбор особенно среди нашей молодежи, за которой будущее страны. РЭО работает с производителями над установкой фандоматов в вузах, первые пять были установлены в петербургском НИУ ВШЭ 1 сентября», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Все собранное вторичное сырье будет отправляться на переработку. Данные о заполнении фандоматов собираются автоматически.

«Также студенты и работники вуза смогут получать за каждую бутылку из пластика и банку из алюминия различные бонусы. Они будут накапливаться в приложении Ecoplatform в виде баллов, которые можно будет обменивать на промокоды и скидки партнеров», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Установкой фандоматов занимался ведущий российский производитель и оператор оборудования по сбору вторсырья — компания Ecoplatform. Все фандоматы были предоставлены на безвозмездной основе.

«Совместно с РЭО мы начали формировать экологическую инфраструктуру в вузах и школах по всей стране. На данный момент фандоматы установлены в НИУ ВШЭ, Ломоносовской школе, гимназии имени Е. М. Примакова и школе для одарённых детей в Башкирии. Технические ресурсы компании позволяют установить порядка 10 тысяч фандоматов до конца 2025 года во всех регионах РФ. Надеемся, что Минпросвещения поддержит инициативу РЭО с учебными заведениями, что позволит нам вместе создать комплексную экосистему», — отметил генеральный директор Ecoplatform Иван Гусаков.