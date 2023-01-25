Экология 25 января 2023, 09:23 Студенты собрали почти 200 тысяч кг отходов за 2022 год

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Собранные студентами отходы подсчитали к Татьяниному дню

Около 200 тысяч килограммов отходов собрали на различных экологических мероприятиях российские студенты за 2022 год. При поддержке Российского экологического оператора и экодобровольческой организации «Делай» были проведены сотни субботников, в которых приняли участие более 10 тысяч волонтеров. Все собранные отходы отправили на обработку для извлечения из них полезных вторичных ресурсов.

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«В Татьянин день я бы хотел уделить внимание особенной и очень важной когорте, участвующей в реформе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в нашей стране. Большую роль в экодобровольческом движении играют студенты. Они всегда в авангарде волонтерских акций, зачастую становятся сами их инициаторами. В 2022 году благодаря студенческому сообществу удалось собрать около 200 тонн отходов по всей России. Вторсырье молодежь собирала на субботниках и акциях, организованных при поддержке РЭО и движения „Делай!“. Конечно, стремиться есть куда, например, в рамках масштабной акции по сдаче макулатуры „Миллион — Родине!“, в которой участвовали школьники, было собрано 1,2 млн кг сырья. Надеемся на активное участие и тех, и других в этом году. Как раз для этого мы открываем сеть экоклубов при вузах в 30 регионах. Хочу сказать спасибо молодым и активным россиянам за участие и неравнодушие. Они делают большой вклад не только в развитие экономики замкнутого цикла, но и в формирование новой модели поведения, которая непосредственно связана с жизнью будущих поколений россиян», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Всего эковолонтерская кампания РЭО и «Делай!» охватила около 70 регионов России. Участниками мероприятий стали более 10 тысяч эковолонтеров, было проведено около 200 субботников, собрано было более 237 тысяч килограммов вторичных ресурсов, посажено около 142 тысяч деревьев, организовано 38 экскурсий на предприятия по переработке отходов.

«Помимо этого нам удалось провести 1235 уроков на тему экологии и 27 лекций в вузах. Мы также экологизировали 18 форумов, в том числе такие, как „Таврида“, „Экосистема“, „Территория смыслов“. Как правило, участниками форумов становятся молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Это лидеры молодежных проектов, представители студенческих сообществ, руководители некоммерческих организаций и молодые специалисты. Большую часть из них составляют студенты, и в день студента мы не можем не поздравить их с праздником и лишний раз поблагодарить за активность в вопросах экологии», — сказал директор PR-блока РЭО Дмитрий Бойко.

В 2023 году РЭО запускает проект по созданию сети студенческих экологических клубов в вузах 30 регионов России. Планируется привлечение в качестве партнеров крупных компаний, заинтересованных в развитии экономики замкнутого цикла, предприятий и заводов, региональных операторов. В рамках студенческих экоклубов будет организована ярмарка вакансий от профильных крупных игроков отрасли. На базе экоклубов будет внедряться раздельный сбор отходов в вузах, проводиться экскурсии на объекты по переработке и не только.