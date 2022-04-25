Российских педагогов научат экомышлению на онлайн-марафоне от РЭО

Российский экологический оператор запустил серию вебинаров для волонтеров, активистов, студентов и молодых педагогов о просветительской работе со школьниками в летние каникулы «Школа экомышления».

«В 2022 году РЭО запустил программу по развитию экологического добровольчества, в рамках которой планирует объединить 10 000 эковолонтеров из 70 регионов. Онлайн-марафон „Школа экомышления“ — один из проектов, который реализуется по этой программе. До конца июня участники узнают, как подготовиться к экопросветительской работе со школьниками. Для реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами важно работать по всем направлениям, включая экопросвещение среди молодого поколения», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Онлайн-марафон «Школа экомышления» пройдет с 26 апреля по 30 июня. Во время серии вебинаров участники обсудят такие вопросы, как мир экологического добровольчества; возможности участия школьников в природоохранной деятельности; искусство общения со школьниками; интерактивные форматы по работе со школьниками; практические советы по организации просветительских мероприятий.

Приглашаются молодые педагоги, студенты педагогических специальностей, лидеры добровольческих организаций, волонтеры и активисты со всей страны. Им предлагается выступить в роли организатора летних экологических событий со школьниками либо побыть слушателем и получить возможность обрести знания в сфере экологического волонтерства и просвещения.￼

Зарегистрироваться и узнать больше подробностей об онлайн-марафоне можно на сайте.