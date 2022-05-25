Строящиеся мусорные заводы могут получить дополнительное финансирование

Уже запущенные инвестиционные проекты по созданию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами будут поддержаны благодаря новому механизму финансирования, который предложил Российский экологический оператор. Об этом на форуме «Экология» рассказал руководитель Департамента инвестиционного развития и фондов ППК РЭО Евгений Барзыкин.

«Весь рынок ожидает увеличения количества зеленых выпусков облигаций с целью финансирования зеленых проектов. Со своей стороны ППК РЭО предложила абсолютно новый механизм финансирования проектов из средств собственных облигаций, которые выпускает на рынок. Субсидирование ставки купона по облигациям ППК „РЭО“ позволяет не только финансировать создание новых мощностей по обработке и утилизации отходов, но и оказывать поддержку уже запущенным проектам. Поскольку через рефинансирование уже взятых кредитных обязательств можно снизить ставку, что особенно актуально в свете поднятия ключевой ставки Банка России в условиях экономического давления со стороны недружественных стран», — сообщил Евгений Барзыкин.

Он добавил, что с учетом происходящих изменений в экономике России также целесообразно провести корректировку таксономии зеленых проектов. Понятие зелености, которое сейчас распространяется на объекты утилизации, необходимо расширить на комплексные объекты переработки отходов.

На данный момент существует два направления поддержки инвестиционных проектов со стороны РЭО. По постановлению № 1727 — финансирование производится за счет субсидии в форме приобретения облигаций инвесторов или участия в уставном капитале. По постановлению № 906 — проекты могут быть профинансированы за счет средств, полученных от выпуска облигаций ППК РЭО в форме предоставления льготного займа. В обоих случаях приоритет отдается проектам, технические параметры которых соответствуют типовым решениям по созданию объектов обращения с отходами, разрабатываемыми ППК РЭО, а также проектам, отвечающим факторам ESG.

На 2022 год запланировано финансирование пяти проектов в форме выкупа облигаций инвесторов. Общий объем инвестиций составит 26 миллиардов рублей, в том числе финансирование РЭО в размере 7,5 миллиарда рублей. Мощность объектов оценивается в 4,1 миллиона тонн в год.