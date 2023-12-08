Экология 08 декабря 2023, 16:28 Строители приступили к возведению стен в экопромышленном парке в Подмосковье РЭО

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Продолжается строительство научно-технического центра (НТЦ) в экопромышленном парке в Московской области. Строители начали возводить здание, сообщили в Российском экологическом операторе.

«В настоящее время уже завершены работы по устройству временных коммуникаций и подъездных дорог, формированию фундамента, начаты работы по возведению 1 этажа здания НЦТ. Экопромышленный парк создается в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ и станет одним из восьми парков, которые появятся в каждом федеральном округе», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На территории парка в Подмосковье будут располагаться объекты основной коммунальной инфраструктуры — сети электроснабжения, сети водоснабжения и водоотведения, сети газоснабжения, а также НТЦ. В здании НТЦ для резидентов предусмотрят офисные и лабораторно-производственные помещения, а также конгрессно-выставочную зону.

«В экопромышленном парке резиденты планируют создать производства по утилизации общей мощностью более 90 тысяч тонн вторичных ресурсов в год. Один из резидентов экопромышленного парка планирует создать объект по утилизации органических отходов с производством кормовой добавки и органического удобрения мощностью 40 тысяч тонн в год», — добавил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.