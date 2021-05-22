Стрижи установили новый рекорд по дальности дневного перелета

Миграция на большие расстояния развивает у животных и птиц способность к быстрому перемещению. Самую высокую скорость показывали ласточки и стрижи, преодолевая до 500 километров в день. Однако шведские биологи из Лундского университета выяснили, что эти данные заметно занижены. В результате нового исследования выяснилось, что стрижи могут покрывать в день более 820 километров.

Ученые использовали новую технологию биолокации, уточнил журнал iScience. Стрижи проводят в воздухе до 10 месяце в году. Они ведут высокомобильный образ жизни за исключением периодов размножения.

«Мы обнаружили, что обыкновенные стрижи, гнездящиеся в самой северной части европейского гнездового ареала, совершают самые быстрые миграции, зарегистрированные до сих пор», — процитировало РИА «Новости» руководителя исследования Сюзанну Окессон.

Специалист подчеркнула, что стрижи развивают рекордную скорость на значительных расстояниях. В среднем, птицы пролетают около восьми тысяч километров в одну сторону. Такая дальность обычно фиксируется в период весенней миграции. Стрижи почти не отдыхают, питаются в полете или во время короткого отдыха.

Скорость миграции увеличивается также за счет использования попутного ветра на большей части маршрута. Неизвестно, как птицы его находят. Возможно, стрижи ориентируются на атмосферное давление. В любом случае, потоки воздуха обеспечивают птиц до 20% дополнительной поддержки. Причем речь идет о долгосрочной скорости перемещения. Во время коротких перелетов некоторые птицы двигаются намного быстрее стрижей.

На острове Борнео орнитологи выследили редкую тропическую сову. Последние 124 года малайская совка островного подвида считалась вымершей в результате разрушения естественной среды обитания.