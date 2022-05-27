Страны G7 назвали сроки сокращения выбросов углекислого газа

Министры климата, энергетики и окружающей среды стран G7 договорились о существенном сокращении выбросов углекислого газа к 2035 году. Об этом сообщил CNN со ссылкой на вице-канцлера Германии Роберта Хабека.

В своем заявлении он отметил, что участники встречи также договорились о сокращении финансирования ископаемых энергоносителей к 2025 году. Министр отметил, что это сложная, но выполнимая задача.

Хабек отметил, что количество углекислого газа в атмосфере приведет к повышению температуры на планете на 1,5 градуса. Он напомнил, что этот порог ученые называют критическим, способным привести к серьезному изменению всего климата.

«Все, что мы можем сделать, будет недостаточно, но сдаваться мы не должны. Единственный вопрос сейчас — как мы можем последовательно действовать на политическом уровне в ближайшие годы», — заявил представитель Германии.

В выпущенном по итогам заседания коммюнике говорится, что страны G7 намерены отказаться от использования угля для производства электроэнергии. Но конкретных сроков там не указано.

При этом решение о декарбонизации оставляет возможность для дальнейшего использования ископаемого топлива, если объемы выбросов от их использования существенно сократятся. Кроме того, участники заседания приняли решение о сокращении предоставления субсидий на ископаемые энергоносители к 2025 году.

В G7 входят США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания, которые вместе производят 80% мировых выбросов парниковых газов.