Страны «Большой семерки» отказались от угля в качестве топлива

Страны «Большой семерки» решили отказаться от угля в качестве топлива. Под ограничения пока попадут государственные инвестиции в угольные проекты.

Отказ от угля членами «Большой семерки» произошел из-за желания привести свою политику в соответствие с задачами Парижского соглашения по климату от 2015 года. Об этом сообщил Bloomberg.

Решение было принято 21 мая на встрече министров экологии, климата и окружающей среды. Япония не сразу согласилась на ограничение использования угля, на долю которой в 2019 году пришлось более половины средств (около 3,3 миллиарда долларов) из направленных на инвестиции в угольные проекты странами «Большой семерки». Но в итоге согласилась.

Парижское климатическое соглашение подразумевает сохранение темпов повышения глобальной температуры не выше 1,5 градусов в год. При этом каждый участник, который подписал соглашение, может использовать любые меры для достижения этой цели.