Странные отложения обнаружили в одной из рек на Камчатке

Цвет воды в правом притоке реки Налычева на Камчатке привлек внимание специалистов. Они также заметили плотные разноцветные отложения на дне и пену у берегов.

О находке, сделанной сотрудниками Камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, рассказал врио руководителя КамчатНИРО Александр Варкентин. Его слова привело РИА «Новости».

«Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения желто-коричневого, зеленого цвета, плотные, по берегам местами пена», — указал он на «визуальные странности» в правом притоке к впадающей в Авачинский залив реке.

Ученые уже взяли пробы воды и грунта, отправив их для исследования в лабораторию Тихоокеанского филиала ВНИРО во Владивосток. Передали их и представителям Следственного комитета. Независимых исследований, которые помогут определить приведшие к ситуации факторы, будете три.

Выводов о том, природные они или техногенные, специалисты пока сделать не могут. Придется ждать результатов.

Внимание к ситуации привлекли местные серферы, которые пожаловались на раздражение на коже и опухшие после плавания глаза. Найденных на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья мертвых морских животных, пробы песка и воды направили в Москву на анализы. Проверку начали природоохранная прокуратура и СК. Загрязнение не сочли катастрофой, поскольку среди людей нет погибших.