11 августа 2023, 13:01
Столица выделит грант на экологическую реабилитацию Москвы-реки
Мэр Москвы Собянин: затонувшие суда достанут из главной столичной реки за счет гранта
Москву-реку продолжают очищать от бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Дополнительные работы по экологической реабилитации проведут за счет городского гранта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Выделение бюджетных средств позволит продолжить поиск, подъем и буксировку незаконно отстаивающихся и затонувших судов. Работы планируют провести в Нагатинском и Кожуховском затонах, Серебряном бору, Кунцевской луке, на Химкинском водохранилище и Борисовских прудах.
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«Выделили грант на дополнительные работы по экологической реабилитации Москвы-реки. С 2011 года в акватории нашли и убрали больше 50 незаконных объектов, которые загромождали речное русло и были опасны для судоходства и экологии», — сказал Собянин.
Мэр подчеркнул, что благодаря таким работам качество воды значительно улучшилось. Кроме этого, содержание аммонийного азота в нижнем течении реки сократилось на 70%.
Ранее стало известно, что участок Яузы в Мытищах очистят от мусора и водорослей.
Сергей Собянин
Экология
Москва 2023
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