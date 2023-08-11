Экология 11 августа 2023, 13:01 Столица выделит грант на экологическую реабилитацию Москвы-реки Мэр Москвы Собянин: затонувшие суда достанут из главной столичной реки за счет гранта Сайт мэра и правительства Москвы

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Москву-реку продолжают очищать от бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Дополнительные работы по экологической реабилитации проведут за счет городского гранта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Выделение бюджетных средств позволит продолжить поиск, подъем и буксировку незаконно отстаивающихся и затонувших судов. Работы планируют провести в Нагатинском и Кожуховском затонах, Серебряном бору, Кунцевской луке, на Химкинском водохранилище и Борисовских прудах.

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«Выделили грант на дополнительные работы по экологической реабилитации Москвы-реки. С 2011 года в акватории нашли и убрали больше 50 незаконных объектов, которые загромождали речное русло и были опасны для судоходства и экологии», — сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что благодаря таким работам качество воды значительно улучшилось. Кроме этого, содержание аммонийного азота в нижнем течении реки сократилось на 70%.

Ранее стало известно, что участок Яузы в Мытищах очистят от мусора и водорослей.