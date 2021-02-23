Столичный регион пережил самую холодную ночь с начала зимы

Минувшая ночь в Москве и области стала самой холодной с начала зимы. Столбик термометра в столице опускался до отметки в -24 градуса, сообщил портал «Метеоновости».

Температура воздуха на ВДНХ во вторник к 07:00 опустилась до -24,1 градуса по Цельсию. Это стало рекордным минимумом за всю зиму. Прежде самой холодной стала ночь на 18 января, когда столбик термометра опустился до рекордных -23,6 градуса.

В Московской области в ночь на 23 февраля температура местами понижалась до -30 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что после самой холодной ночи в Москве начнется потепление. Мороз начнет сбавлять обороты уже к выходным, в воскресенье, 28 февраля, ожидается температура около нуля. Однако в начале марта в столицу вернутся холода, и весь первый месяц весны, как ожидается, пройдет при минусовой температуре.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее в беседе с «360» рассказал, что к концу текущей недели ожидается резкое потепление на 25-30 градусов.