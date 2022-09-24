Столичный регион накрыли 36-часовые ливни | 360°

Экология 24 сентября 2022, 09:38 Поделиться Telegram

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Viber Столичный регион накрыли 36-часовые ливни Ливни в Москве не прекратятся в ближайшие 36 часов пресс-служба мэра Москвы

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В столицу России пришли сильные осадки, которые не прекратятся до середины воскресенья, 25 сентября. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Он передал прогноз синоптиков.

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«Сегодня будет побит рекорд почти вековой давности — на один квадратный метр выльется около пяти ведер воды», — поделился Ишпулатов.

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По данным издания, такой объем осадков составляет половину месячной нормы. Все столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее неутешительный прогноз погоды в столичном регионе озвучил и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он предрек ухудшение погоды к выходным.

Также Вильфанд сообщил, что на следующей неделе жителям столичного региона не стоит ожидать прихода бабьего лета. По его словам, в понедельник, 27 сентября, столбик термометра будет колебаться в диапазоне от +8 до +13 градусов. При этом в начале следующей недели осадки будут не такими заметными.

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