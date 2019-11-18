Столичных водителей призвали к осторожности из-за тумана
К автомобилистам обратились специалисты Центра организации дорожного движения. Информация размещена в Twitter ЦОДД.
«В Москве сильный туман, видимость плохая!» — подчеркнули в организации.
В ЦОДД обратили внимание автомобилистов на такие немаловажные факторы, как соблюдение дистанции и скоростного режима.
Жителей нескольких регионов России ждут аномальные холодаПодробнее
Накануне синоптики пообещали, что туманным и дождливым в Москве выдастся воскресенье. Воздух в столице прогреется до +7 градусов, в Подмосковье — от +3 до +8 градусов. Видимость на дорогах, заметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», существенно снизится и не превысит один километр.
Днем 18 ноября существенных изменений в метеообстановке не предвиделось: все та же сырая и довольно теплая погода с умеренным ветром. Заморозки ожидаются в ночь со вторника на среду, 20 ноября.