Столичных водителей призвали к осторожности из-за тумана

Плотный туман опустился на Москву утром 18 ноября. Водителей предупредили о неблагоприятных погодных условиях и напомнили о необходимости соблюдать осторожность.

К автомобилистам обратились специалисты Центра организации дорожного движения. Информация размещена в Twitter ЦОДД.

«В Москве сильный туман, видимость плохая!» — подчеркнули в организации.

В ЦОДД обратили внимание автомобилистов на такие немаловажные факторы, как соблюдение дистанции и скоростного режима.

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Накануне синоптики пообещали, что туманным и дождливым в Москве выдастся воскресенье. Воздух в столице прогреется до +7 градусов, в Подмосковье — от +3 до +8 градусов. Видимость на дорогах, заметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос», существенно снизится и не превысит один километр.

Днем 18 ноября существенных изменений в метеообстановке не предвиделось: все та же сырая и довольно теплая погода с умеренным ветром. Заморозки ожидаются в ночь со вторника на среду, 20 ноября.