26 декабря 2022, 18:08
Столб пепла от вулкана Шивелуч на Камчатке поднялся на 4 километра
Вулкан Шивелуч, который располагается на Камчатке, выбросил столб пепла. Высота составила 4 тысячи метров. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
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По словам представителей ведомства, пепел распространился в юго-западном направлении от вулкана. Он может опасть на территории поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального района. Ситуации присвоили оранжевый код авиационной опасности. Информации о пострадавших не поступало.
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