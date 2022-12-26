Экология 26 декабря 2022, 18:08 Столб пепла от вулкана Шивелуч на Камчатке поднялся на 4 километра

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Вулкан Шивелуч, который располагается на Камчатке, выбросил столб пепла. Высота составила 4 тысячи метров. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

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По словам представителей ведомства, пепел распространился в юго-западном направлении от вулкана. Он может опасть на территории поселка Ключи Усть-Камчатского муниципального района. Ситуации присвоили оранжевый код авиационной опасности. Информации о пострадавших не поступало.