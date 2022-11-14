Экология 14 ноября 2022, 22:36 Стоимость природных ресурсов животного мира России увеличилась до 303 млрд рублей

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Число ресурсов животного мира в России значительно возросло. Минприроды оценило их стоимость в 303,29 миллиарда рублей. Об этом сообщил «Абзац».

При этом подобный показатель значительно выше, чем в 2020 году. Тогда их оценили в 299,15 миллиарда рублей.

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В текущем году стоимость лосей оценили в 91,7 миллиарда рублей, косуль — 48,5 миллиарда рублей, а кабарг — 38 миллиардов рублей.

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Специалисты анализировали только лимитированные виды животных. Депутат Госдумы Сергей Лисовский заявил, что подобные подсчеты важны для понимания оборота в индустрии охоты.