Экология 10 февраля 2023, 10:30 Мусорный завод в Липецкой области построят за 3,4 млрд рублей

Читать 360tv в

Он будет обрабатывать 200 тысяч тонн бытовых отходов ежегодно.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провели рабочую встречу и обсудили инвестиционный проект по созданию основного​ объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Определена общая стоимость проекта — 3,4 млрд рублей, в том числе 2,75 млрд рублей —​ стоимость создания​ первой очереди.​ РЭО вложит в него 2,6 млрд рублей путем предоставления льготного займа концессионеру.

Реклама

Реклама

«Обсудили с Игорем Георгиевичем строительство современного комплексного объекта по обращению с ТКО в Липецкой области, который обеспечит многолетнюю эффективную​ обработку, утилизацию и захоронение бОльшей части ТКО, образуемых на территории Липецкой области. Общий объем инвестиций оценивается в 3,4 млрд рублей. Ожидаем получение заявки от концессионера на получение финансирования в феврале 2023 года в объеме 2,6 млрд рублей. Мощность объекта составит 200 тысяч тонн ТКО в год​ по​ обработка и 78 тысяч тонн по​ утилизации. Хочу отметить, что регион провел очень качественную работу при подготовке к заключению концессионного соглашения, и​ при этом при полном соблюдении всех процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации, ​ заключил концессионное соглашение оперативно. Рассчитываем, что весь комплекс начнет функционировать уже в 2024 году», — отметил Денис Буцаев.

Проектно-сметная документация на объект концессионного соглашения будет направлена на прохождение государственных экспертиз уже в марте этого года. В соответствии с концессионным соглашением инвестор в ближайшее время разработает​ инвестиционную программу, включающую в себя план мероприятий по созданию объекта. В феврале она должна поступить на согласование в органы власти Липецкой области.

РЭО готов предоставить финансовую поддержку реализации проекта путем предоставления льготного займа концессионеру за счет средств, полученных от размещения​ облигаций компании. Реализация проекта​ позволит региону вплотную подойти​ к достижению​ показателей​ федпроекта по обеспечению 100%-й​ сортировке и снижению доли​ захоронения ТКО до менее 50%.

«Строительство экотехнопарка станет очередным важным шагом в той работе, которую мы ведём по совершенствованию системы обращения с отходами. В регионе внедряется раздельный сбор мусора, ликвидируются многолетние переполненные полигоны — в прошлом году мы освободили от свалок 35 гектаров и ещё 33 гектара планируем рекультивировать до конца этого года. Новые мощности по переработке ТКО позволят более грамотно обращаться с отходами и без вреда для экологии», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

​

РЭО оказывает консультационную поддержку по развитию и применению на рынке наилучших доступных технологий, практик, типовых технологических и технических решении, помогает с подготовкой и реализацией проектов на основе концессионных соглашении, которые финансируются за счет средств облигационного займа ППК РЭО. РЭО может предоставить финансирование до 95% от стоимости проекта за счет облигаций, выпускаемых РЭО, с субсидированием 90% ключевой ставки Банка России. Это позволяет финансировать концессионные проекты в регионах России по ставке менее 6% годовых.