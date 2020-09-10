Стивен Сигал поможет сохранить Байкал

Одна из главных задач экологического проекта — сохранение озера Байкал и введение уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды.

Проект будет включать в себя информационные семинары и акции, направленные на рациональное природопользование, экомониторинг, умную посадку деревьев, экотранспорт, экотуризм и защиту животных.

«За правду» уже работает в экологической сфере, написала «Газета.ru». Например, в Рязани запущен проект «Экомониторинг», на сайте которого предлагается отслеживать в онлайн-режиме активность загрязнений промышленных предприятий в регионе. В Калужской области подготовлена карта загрязнения рек. Партия также взаимодействует с зоозащитниками, в частности, с организацией «Дай лапу» в Челябинске.

Вскоре проект приобретет статус федерального значения.