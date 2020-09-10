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    10 сентября 2020, 11:52

    Стивен Сигал поможет сохранить Байкал

    Алена Макаренко

    Голливудский актер, член Политсовета партии «За правду» Стивен Сигал будет руководить партийным федеральным экологическим проектом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.
    Стивен Сигал поможет сохранить Байкал

    Одна из главных задач экологического проекта — сохранение озера Байкал и введение уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды.

    Проект будет включать в себя информационные семинары и акции, направленные на рациональное природопользование, экомониторинг, умную посадку деревьев, экотранспорт, экотуризм и защиту животных.

    «За правду» уже работает в экологической сфере, написала «Газета.ru». Например, в Рязани запущен проект «Экомониторинг», на сайте которого предлагается отслеживать в онлайн-режиме активность загрязнений промышленных предприятий в регионе. В Калужской области подготовлена карта загрязнения рек. Партия также взаимодействует с зоозащитниками, в частности, с организацией «Дай лапу» в Челябинске.

    Вскоре проект приобретет статус федерального значения.

    Новости SMI.FM