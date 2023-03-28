Экология 28 марта 2023, 13:06 Стикеры для российских экотуристов появились в Telegram

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Экологи и Минэкономразвития выпустили стикеры для Telegram на тему туризма

Российский экологический оператор и Минэкономразвития России выпустили два стикерпака на тему экологичного туризма для мессенджера Telegram в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В них рассказывается об экологичных путешествиях, раздельном сборе на природе, ответственном потреблении и экопривычках.

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«Невозможно представить развитие отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами без экопросветительского направления. РЭО продолжает охватывать все больше инструментов для стимулирования граждан быть более осознанными и экологически подкованными. Стикеры про экотуризм для Telegram, созданные совместно с Минэкономразвития — в простой и легкой форме рассказывают, как проводить время на природе экологично и не вредить окружающей среде, каким может быть экологичный туризм. Делитесь стикерами и узнавайте больше о том, как развивается отрасль по обращению с отходами и экономика замкнутого цикла в нашей стране, через каналы РЭО», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Стикерпак «Береги планету на природе» посвящен экотуризму и знакомым туристическим местам России, всего в нем 12 стикеров. «Береги планету и ее животный мир» в 9 стикерах рассказывает о последствиях неэкологичного образа жизни для окружающей среды.

«Стикеры посвящены широкому кругу тем, некоторые из них не сообщают ничего нового — все мы знаем, что мусорить на природе — плохо и за собой нужно убирать. Но в легкой форме хочется еще раз напомнить людям о том, как важно сохранять такие экологические привычки. Надеемся на широкое распространение наших стикеров и будем рады, если они кого-то заставят не только улыбнуться, но и изменить свою модель поведения на более экологичную», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

Стикерпарки доступны по ссылкам:

«Береги планету на природе»;

«Береги планету и ее животный мир».