Степной пожар в Волгоградской области унес жизнь чиновника

Начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Волгоградской области погиб в степном пожаре. Еще три работника пострадали, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное следственное управление СКР.

«При тушении возгорания травы <…> погиб начальник отдела ГО и ЧС администрации Иловлинского района Волгоградской области. Трое других мужчин с ожогами лица, шеи и конечностей госпитализированы в ГБУЗ „Иловлинская ЦРБ“», — сообщили в ведомстве.

Трава загорелась на окраине хутора Стародонской, рядом с лесопосадкой и в 15 километрах от детского лагеря «Лазурный». Чиновник вместе с тремя сослуживцами выехал на место, чтобы остановить распространение огня и не дать ему перекинуться на деревья. Они привезли на УАЗ-469 с прицепом пластиковую бочку с тысячей литров воды и бензиновым насосом.

Сильный ветер нагнал машину, и тогда мужчины решили перебежать линию огня. Для этого они бросились прямо навстречу пожару, против ветра. Трое получили ожоги, их жизни ничего не угрожает. Начальник погиб на месте. Следователи начали проверку.