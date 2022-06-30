Стеклобой и линолеум начнут использовать при строительстве домов

В России разработают меры, направленные на стимулирование использования вторсырья в сфере строительства. Планируется, что в России к 2030 году доля вторичных ресурсов, используемых в сырье и материалах при строительстве, будет использоваться до 40% вторсырья.

Отраслевая программа Минстроя России «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022–2030 годы», в разработке которой принимал участие Российский экологический оператор, прошла межведомственное согласование и направлена на утверждение в Правительство Российской Федерации. Разработать отраслевую программу поручила вице-премьер Виктория Абрамченко в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

«Больше всего отходов строительства образуется при ремонте и сносе зданий, сооружений. В городах преобладающими видами являются отходы бетона и железобетона, бой кирпича, лом асфальта, отходы древесины. Все эти материалы можно использовать повторно. Например, вторичным щебнем можно заменить 50-70% гранитного щебня, во вторичный оборот можно вовлекать отходы линолеума, стеклобой. Для того, чтобы урегулировать на законодательном уровне повторное использование этих отходов в строительной отрасли, Минстрой России совместно с ППК РЭО и иными ведомствами подготовил отраслевую программу применения вторсырья из отходов в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве до 2030 года. Документ прошел межведомственное согласование и сейчас находится в Правительстве. Программа представляет собой детальный план мероприятий, направленных на вовлечение вторичных ресурсов в оборот. С учетом новых экономических условий он очень своевременный, благотворно скажется на экономике и экологии страны», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

В программе представлена примерная номенклатура отходов, являющихся вторичными ресурсами, и приоритетные направления их использования. Среди отходов, образуемых в промышленном и гражданском строительстве, имеющих значительный потенциал вовлечения в хозяйственный оборот, можно выделить такие, как сколы асфальта, лом черных металлов, минвата использованная, асбошифер (бой), макулатура и оргалит, стеклобой, санфаянс использованный, кирпич (бой), раствор отработанный, шлаки (зола, асбест) отработанные, керамическая плитка (бой), тара бумажная загрязненная, тара металлическая использованная, замусоренный грунт, отходы бетона, железобетона, керамзитобетона, древесины, рубероида, битума (мастики), линолеума и отходы лакокрасочные.

В России наиболее успешно в хозяйственный оборот вовлекаются отходы бетона, железобетона, кровельных материалов и отходы деревянных изделий. Около 60% от общего объема отходов демонтажа и строительства утилизируется во вторичный щебень. Получение вторичного щебня — один из самых технологически простых и сравнительно экономически малозатратных способов утилизации перечисленных отходов.

Вторичный щебень является одним из основных вторичных ресурсов, который применяется в дорожном строительстве. Его используют в слоях основания при его соответствии нормативным требованиям, в качестве отсыпки для временных дорог или с невысокой нагрузкой.

Планируется, что в России к 2030 году доля вторичных ресурсов, используемых в сырье и материалах при строительстве, будет достигать до 40%.

«Массовое производство строительных материалов на основе переработанного вторсырья простимулирует создание новых производств и дополнительных рабочих мест. И как результат — масштабы экономии и снижения себестоимости строительства составят десятки процентов», — отметил Денис Буцаев.

В апреле 2022 года Российский экологический оператор совместно с Минстроем, Минпромторгом и Минсельхозом приступил к подготовке четырех отраслевых программ в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Программы предполагают применение вторсырья из отходов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ.