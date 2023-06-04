Экология 04 июня 2023, 16:12 Ставрополь затопило проливным дождем Улицы Ставрополя превратились в реки из-за сильного дождя Соцсети

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Днем 4 июня на Ставрополь обрушился мощный ливень, дороги превратились в реки, под воду частично ушли фасады домов и автомобили. Видео опубликовал Telegram-канал «Ставрополь».

Ливень затопил дома жителей СНТ «Ландыш». Сложная обстановка наблюдалась на улице 50 лет ВЛКСМ, затопило холл ТЦ Космос. В придачу ко всему в юго-западном районе пошел град, а у Сенгилеевского водохранилища заметили смерч.

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В связи с подтоплением участка дороги на улице Доваторцев перекрыли движение, правда примерно через час ограничения сняли. В региональной Госавтоинспекции призвали водителей из-за сильных осадков отказаться от поездок по дороге «Астрахань — Элиста — Ставрополь».

Накануне сильный дождь с грозой обрушился на Воронеж. Горожане пожаловались на подтопление улиц. В результате сильного ливня обрушилась стена возле Каменного моста. Мэр города Вадим Кстенин в связи с эти поручил объявить режим районного масштаба для проведения необходимых мероприятий.