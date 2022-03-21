Ставку по кредитам для «мусорной» отрасли могут снизить до 7% за счет субсидий

Российский экологический оператор поддержит проекты по строительству новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в новых экономических условиях. Об этом сообщил замгендиректора РЭО Сергей Королев на полях выставки оборудования в сфере обращения ТКО Wasma. В частности, регионам предоставят меры поддержки инвестиционных проектов в виде займа по льготной ставке 7-9% годовых для проектов, реализуемых на основе концессий и инвестиционных соглашений. Льготная ставка обеспечивается за счет принятого в декабре 2021 года решения Правительства Российской Федерации о компенсации части купона по облигациям РЭО в размере 90% от ключевой ставки Банка России.

Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию Сергей Королев обратил внимание на изменения, коснувшиеся ключевой ставки Банка России, с которой теперь предстоит работать инвесторам и кредитным организациям. Он указал, что ППК поддержит проекты и сможет возместить до 90% от ключевой ставки. Сейчас компания активно работает над проектами более чем из 30 регионов и призывает остальные субъекты Российской Федерации ускориться в подготовке документов для подачи заявок о поддержке проектов.

«Необходимо ускорять реализацию проектов. Принятое при поддержке вице-премьера Виктории Абрамченко решение Правительства Российской Федерации о компенсации 90% от ключевой ставки по облигациям ППК РЭО дает возможность фактически предоставлять на рынок деньги по уникально низкой ставке. Сейчас мы ориентируемся на уровень ставки по льготным займам в диапазоне 7-9% годовых. В течение года мы планируем разместить облигации на сумму до 100 млрд рублей», — сообщил Сергей Королев.

По его словам, доля РЭО в инвестпроектах в прошлом году составила около 28-29%. Остальные средства были предоставлены банками и самими инвесторами. Глава РЭО в свою очередь указал, что без субсидий ключевой ставки инвестиции банков в отрасль ТКО невозможны.

«Что мы видим в качестве ограничивающих (отрасль) проблематик — это финансирование и ключевая ставка. Если вы пойдете в банк, то вы получите ставку по кредиту 22-24%, что для любого проекта, связанного с промышленным производством, практически запретительная величина. Без субсидий ключевой ставки это невозможно. Мы одна из немногих отраслей, которая имеет в настоящее время возможность субсидировать ставку. Мы все понимаем, что ситуация меняется достаточно быстро. Есть нюансы или обстоятельства, на которые ни вы, ни мы влиять не можем, но есть обстоятельства, которые нам подвластны», — сказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

ППК РЭО предоставит финансирование концессионерам в виде займа в размере до 95% от стоимости проекта. Кроме того, регионам безвозмездно будут предоставлять типовую проектную документацию по объектам обращения с ТКО, разработанную ППК РЭО.

«С 2018 года обсуждаются зеленые облигации. Было много предложений, но в реальности только ППК РЭО оказал поддержку. РЭО в этом смысле войдёт в историю как первая организация, которая стала помогать реальными финансами», — отметила председатель экспертного совета по устойчивому развитию ППК РЭО Светлана Бик.

Согласно национальным целям, к 2030 году в РФ на обработку должно направляться 100% ТКО, захоронение на полигонах должно снизиться в два раза. Текущая доля утилизации составляет 11,6%. Чтобы достичь показателей нацпроекта, в России до конца 2030 года необходимо создать более 1000 объектов обращения с ТКО, привлечь инвестиций в отрасль требуется около 500 млрд рублей. За 2021 год РЭО уже профинансировал пять проектов на сумму 6,2 млрд рублей. Текущие меры поддержки РЭО представляют собой приобретение облигаций инвесторов и участие в УК инвесторов.