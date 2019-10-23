Старые коробки и бумажная упаковка получают вторую жизнь на заводе в Солнечногорске

Старые газеты, ненужные коробки и бумажная упаковка от продуктов — все это может получить вторую и даже 10-ю жизнь. Раньше макулатуру сдавали, теперь достаточно выбросить в синий контейнер. И тогда ненужные вам вещи отправятся на переработку. А вот что из них можно получить — корреспондент «360» отправилась выяснять в Солнечногорск.

После недавнего переезда у Елены остались коробки, которые девушка несет выкидывать. Хотела отправить их в серый бак, но мы помешали. В нем картон смешается с органикой, ипортится, переработать такое невозможно. Для макулатуры есть синий контейнер. Однако, Елене мы пока посоветовали не спешить расставаться с коробками, а напротив, показать, что можно из них сделать.

Здесь же, в Солнечногорске, находится завод. В месяц он перерабатывает более 200 тонн макулатуры. Многие компании прямо целыми машинами сдают отслужившие упаковки, а потом отсюда же забирают новые.

Источник фото: телеканал «360»

Как и на многих подобных производствах, процесс появления нового продукта похож на приготовление пищи. Бумагу и картон для начала размягчают водой.

«Состав поступает по трубам, по бакам в эту сторону. Здесь проходит несколько стадий очистки, от скотча, скрепок. Далее добиваемся нужной консистенции, нужного нам состава», — сказал заместитель исполнительного директора АО «СОЭМЗ» Никита Горный.

Источник фото: телеканал «360»

Тесто из бумаги разливают по формочкам — и отправляют в печь. После того, как тесто хорошенько пропеклось, еще горячие поддоны снимают с ленты и отправляют под пресс. Здесь делают или, правильнее было бы сказать, выпекают более полусотни разных формочек.

Источник фото: телеканал «360»

А в лотках обычно выставляют фрукты и овощи на витринах. И что самое приятное — такая упаковка абсолютно экологична. Она может быть переработана до 60 раз, после чего без вреда разлагается в земле всего за пару месяцев.

Кстати, эти же лотки могут еще раз оказаться у Елены, если она купит в них фрукты. А после упаковка вновь поступит на этот завод — вот такой экологичный круговорот.