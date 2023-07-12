Экология 12 июля 2023, 14:25 Старые холодильники и микроволновки начнут перерабатывать на 85% с 1 сентября РЭО

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Новые правила утилизации отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) вступают в силу 1 сентября 2023 года и устанавливают обязательную глубину переработки. Как объяснили в Российском экологическом операторе, это значит, что попавшие на утилизацию отходы электроники должны будут быть утилизированы не менее чем на 85%.

«Сейчас существует пробел в части глубины переработки электронных отходов. То есть, если, например, мы передаем телефон на переработку, то не регламентируется, на сколько процентов он должен быть утилизирован. В этой связи с 1 сентября 2023 года любой электронный отход, попавший на утилизацию, должен быть утилизирован на 85%, остатки могут составлять не более 15%. То есть из всей массы поступивших на переработку отходов нужно получить 85% вторичного сырья (пластик, стекло, черные и цветные металлы). Другими словами, из 100 кг отходов нужно получить 85 кг вторичного сырья. Данные меры направлены на развитие экономики замкнутого цикла и в целом отрасли обращения с отходами в России», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В рамках совершенствования института расширенной ответственности производителей (РОП) вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить предложения по требованиям к сбору и утилизации отходов по группам товаров с учетом отраслевой специфики. Предложения должны были включать параметры глубины утилизации отходов.

Принятый Минприроды РФ приказ № 173, который вносит изменения в приказ № 399, устраняет пробел по глубине утилизации ОЭЭО. Таким образом 85% — это доля общей массы поступивших на утилизацию отходов, фактически использованная для получения продукции.

При этом по иным группам однородных отходов уже установлена глубина переработки, к ним относятся группа «Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных средств», группа «Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств», группа «Отходы шин, покрышек, камер».

Согласно перечню отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, с 1 января 2021 года запрещается их захоронение на свалках. С 1 марта 2022 года юридические лица обязаны в течение 11 месяцев с момента образования таких отходов передать их специализированным компаниям. А именно тем, которые ведут деятельность по сбору, транспортировке, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению отходов, отнесенных к группе «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства», указала исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

«Отходы электронного оборудования являются и отдельным видом отходов, и одновременно присутствуют в составе ТКО. Граждане имеют три варианта, кому передать данный вид отходов, если решили сдать их в переработку отдельно от ТКО. Это юрлица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по обслуживанию и ремонту такого оборудования или осуществляют торговлю им; компании, осуществляющие прием отходов от граждан для накопления и передачи на обработку или переработку, а также компании, осуществляющие на законных основаниях деятельность по сбору, транспортированию, обработке, переработке, обезвреживанию и хранению таких отходов, осуществляющих сбор отходов от граждан на условиях публичного договора.

Однако, когда возникла вполне реальная возможность получения денежных средств в рамках РОП, мы как Ассоциация столкнулись с вопросом со стороны участников отрасли — как отличить добросовестного переработчика от того, кто «стирает пыль с корпуса» (это дословная цитата с одной из наших дискуссий). Именно поэтому в течение уже более чем полугода проводилась работа с отраслевым сообществом, собирались мнения, чтобы сформулировать понятный и адекватный набор требований по операциям и проценту утилизации», — отметила Гулимова.