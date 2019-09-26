Старую технику, мебель и бытовой мусор можно будет сдать на переработку в специальные депо. Они появятся до конца 2019 года в пяти муниципальных образованиях Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

Первые пилотные депо откроются в пяти муниципалитетах Подмосковья: в Рошале, Дмитрове, Балашихе, Можайске и Рузе. Они получат название Recycle Depot.

Депо для сдачи старых вещей будут представлять собой площадки от 0,5 до 2 гектаров, на которых установят контейнеры для самых разнообразных отходов и старых вещей: бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп.

Вывозить сданные жителями старые вещи будут сами перерабатывающие предприятия. Диспетчер депо будет следить за тем, что контейнеры не переполнялись, а отходы вовремя вывозились.

Как подчеркнул министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, сдать старые вещи можно будет бесплатно.

«Мы рассчитываем, что такими депо будут пользоваться 20% населения области. Число площадок будет увеличиваться по мере роста запросов жителей», — рассказал глава МинЖКХ области. По его словам, идея подобных депо не нова, аналогичные площадки для старых вещей уже давно функционируют в европейских странах.

Депо для сдачи крупных бытовых отходов станут в Подмосковье частью новой инфраструктуры обращения с отходами. В регионе активно внедряется раздельный сбор коммунальных отходов. Одна из целей — снижение минимум в два раза объемов вывоза мусора на полигоны, а также увеличение доли перерабатываемых отходов.