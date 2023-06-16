Экология 16 июня 2023, 13:55 Стартовало строительство экопромышленного парка в Челябинской области

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Дан старт строительства экопромышленного парка в Челябинской области, потенциальные резиденты приступили к этапу проектирования своих производств. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Алексей Текслер обсудили на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) создание экопромышленного парка в регионе.

«Челябинская область активно развивается в сфере обращения с отходами и внедряет принципы экономики замкнутого цикла. Именно в этом регионе будет построен один из восьми экопромышленных парков. На встрече с главой региона обсудили подготовку потенциальных резидентов к созданию своих производств, которые готовы перерабатывать до 28 тысяч тонн пластиковых отходов и текстиля. Они уже приступили к разработке проектной документации и заключили договоры с проектной организацией», — отметил Денис Буцаев.

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Резидент «Сансара» построит комплекс регенерации ПЭТ-тары мощностью 23 тысячи тонн и сможет производить из отходов пластмассовых изделий, полученных при сортировке твердых коммунальных отходов (ТКО), 6 000 тонн прозрачно-голубых ПЭТ-хлопьев пищевого качества, ПЭТ-хлопья смешанных цветов. Их можно будет применять для создания упаковки и бутылок.

Компания «Символ» будет производить 3 040 тонны регенерированных (восстановленных) полимеров из 3 000 тонн полимерных отходов. А «Немузеймусора» создавать 800 тонн обтирочной ветоши и 400 тонн агломерата синтетических тканей из 2 000 тонн старой одежды и текстиля.

На встрече обсуждались вопросы технологического присоединения экопромышленного парка к сетям ресурсообеспечения, статус работ потенциальных резидентов, графики проектирования и строительства объектов утилизации, перечень продукции, производимой из вторичного сырья, которую возможно закупать для обеспечения государственных и муниципальных нужд.