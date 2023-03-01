Экология 01 марта 2023, 10:23 Стартовал третий сезон премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого»

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Третий сезон премии Росприроднадзора открылся вместе с марафоном добрых дел «Шар желаний». Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

«Начался прием заявок на III Международную детско-юношескую премию „Экология — дело каждого“, на которую в этом году свои творческие работы смогут прислать не только дети, но и педагоги, наставники, журналисты, студенты», — отметила Радионова.

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По словам руководителя Росприроднадзора, число номинаций выросло с девяти до 12. В числе новых: «Экопросвещение», «Экотуризм», и «Экология души».

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Номинация «Экопросвещение» призвана представить опыт тех, кто занимается экологическим просвещением. «Экология души» ориентирована на авторское творчество.

Радионова обратила внимание, что новый сезон проекта стартовал вместе с марафоном доброты «Шар желаний». Он поможет всем желающим стать благотворителями и исполнить мечты детей с сайта экошаржеланий.рф.

Юные участники марафона должны сделать макет земного шара из природных материалов или вторсырья и написать свое желание. Чью мечту исполнят первой, станет известно 1 июня, в Международный день защиты детей.