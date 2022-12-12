Экология 12 декабря 2022, 12:00 Старой одежде присвоят коды отходов в России

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Текстилю дадут новые коды в классификаторе отходов

Текстильные отходы, образующиеся ежегодно в России в объёме более 2 млн тонн, предложили отдельно выделить в классификаторе отходов, чтобы их сбор и утилизацию стало возможно регулировать. Представители отрасли обращения с отходами обсудили на заседании Комитета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла сферу переработки отходов текстиля в России. Совещание на тему «Отходы текстиля как ценный ресурс для формирования экономики замкнутого цикла» состоялось 9 декабря.

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«По экспертным данным, в стране ежегодно образуется более 2 млн тонн текстильных отходов, 15-17 кг в год в среднем выбрасывает городской житель. Переработка текстильных отходов в России при этом развита слабо и составляет не более 1% от образующегося объема. В целом деятельность по сбору текстильных отходов и б/у текстиля практически никак не регулируются, хотя их можно отнести по сути к отходам от использования товаров (ОИТ), попадающим под РОП. Связано это в том числе с отсутствием необходимых кодов в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО). Самое близкое, что входит, это группа “текстиль и текстильные изделия, утратившие потребительские свойства”. Однако здесь речь больше об отходах одежды для сферы обслуживания из натуральных и смешанных волокон, незагрязненных. Это не относится к тому, что приходит от населения. Мы в РЭО готовим предложения о введении новых кодов, включающих такие отходы, принятые от населения. Несовершенство ФККО в том числе во-многом мешает полноценному исполнению расширенной ответственности производителей (РОП), так как необходимо строгое соответствие видов товаров, утилизируемых отходов и производимой продукции», - сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Ранее Глава Минприроды Александр Козлов поручил РЭО подготовить специальный конвертер кодов ОКПД и ФККО, когда товар переходит в отход и дальше в продукт утилизации. Речь о переходе из ОКПД (Общероссийский классификатор продукции) в ФККО и затем снова в товар с кодом ОКПД.

«Этот конвертер четко определит, кто такой утилизатор отходов текстиля в рамках механизма РОП в целом. В конвертере появятся не только коды товаров и отходов, но и технологии утилизации, причем это будет разделено даже по классам опасности. То есть на каждый вид ФККО по классу опасности мы пропишем отдельные технологии. В будущем под это выйдет приказ Минприроды России, подзаконный акт к закону о РОП, и тогда станет возможным более тщательное регулирование утилизации отходов текстиля, в частности принятых от населения”, - сказал директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов.

По итогам заседания также отметили необходимость объединения участников рынка сбора и переработки текстиля в целях содействия переходу к экономике замкнутого цикла и создания специализированной ассоциации. Отметим, что в августе 2021 года при поддержке ППК “Российский экологический оператор” создана Ассоциация “Ресурс”, которая призвана объединить бизнес, население, экспертов отрасли и представителей государственной власти с целью содействия развитию в России экономики замкнутого цикла, а также представлять и защищать общие, в том числе профессиональные, интересы участников отрасли обращения с отходами производства и потребления для достижения общественно полезных целей.

В заседании также приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин, заместитель генерального директора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова, представители организации “Второе дыхание”, ФГБУ УралНИИ «Экология», компаний “Экомир” и “Красная ветка” (совместный проект), АНО “Устойчивое развитие”. Совещание провел председатель Комитета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла, депутат Государственной Думы ФС РФ Андрей Луговой.