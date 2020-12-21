Старейшее дерево России оказалось ровесником монголо-татарского ига
В пятерку старейших деревьев РФ включили два дерева из парка, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
«Одно из них возглавило список. Самым древним деревом признана лиственница „Страж Ольхона“ возрастом 777 лет», — уточнили в учреждении.
Одним из самых старых деревьев также признали сосну «Одинокий воин», которой 606 лет. Оба дерева растут в песках острова Ольхон. Их возраст определили в экспедиции участники партнерских программ «Деревья — памятники живой природы» и «Древо Байкала».
Эксперты также обучили специалистов Байкальского центра по уходу за деревьями. Их приезд и процесс обучения организовали в рамках программы «Древо Байкала», поддержку которому оказывает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
В список пяти самых старых деревьев России включили сосну из Хакасии и дубы родом из Псковской области и Дагестана.
Ольхон считается самым большим островом на Байкале. Это популярное место отдыха у туристов соединено с материком паромной переправой. Зимой здесь действует ледовая дорога.