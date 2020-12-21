Старейшее дерево России оказалось ровесником монголо-татарского ига

Увидеть старейшее дерево России можно в Прибайкальском национальном парке. На его территории растет лиственница «Страж Ольхона» возрастом 777 лет, она появилась в 1243 году.

В пятерку старейших деревьев РФ включили два дерева из парка, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«Одно из них возглавило список. Самым древним деревом признана лиственница „Страж Ольхона“ возрастом 777 лет», — уточнили в учреждении.

Одним из самых старых деревьев также признали сосну «Одинокий воин», которой 606 лет. Оба дерева растут в песках острова Ольхон. Их возраст определили в экспедиции участники партнерских программ «Деревья — памятники живой природы» и «Древо Байкала».

Эксперты также обучили специалистов Байкальского центра по уходу за деревьями. Их приезд и процесс обучения организовали в рамках программы «Древо Байкала», поддержку которому оказывает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

В список пяти самых старых деревьев России включили сосну из Хакасии и дубы родом из Псковской области и Дагестана.

Ольхон считается самым большим островом на Байкале. Это популярное место отдыха у туристов соединено с материком паромной переправой. Зимой здесь действует ледовая дорога.