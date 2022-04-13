Стало известно, сколько представителей фауны прибыло в Петербург в 2022 году

Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору рассказало «Невским новостям», сколько представителей фауны прибыло в Санкт-Петербург с начала года.

По данным издания, с начала 2022 года самолетами в город прибыло 166 кошек и собак, 675 карликовых лягушек, 733 улитки, 788 декоративных птиц, 1,4 тысячи декоративных раков, крабов и креветок, три тысячи лабораторных животных, 21 тысяча медицинских пиявок, более 52 тысяч аквариумных рыбок, два с половиной миллиона хищных клопов, 16 декоративных амфибий, 35 черепах, два сурка, два суриката, четыре летучие мыши и один паук-птицеед.

Ветеринарный контроль на сухопутных границах прошли три шиншиллы, два сурка, четыре кролика, два пони, 35 черепах, 12 свиней, 360,8 тысячи суточных цыплят, 536 голов крупного рогатого скота, а также две чилийские белки, четыре летучие мыши, паук-птицеед и пять суррикатов.