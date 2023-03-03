Экология 03 марта 2023, 15:20 Стало известно, сколько бытовой техники выбрасывают россияне

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Россияне в среднем выбрасывают 6 кг бытовой техники в год.

Россияне в среднем выбрасывают 6 кг бытовой техники в год. В Российском экологическом операторе посчитали, что такой объем приходится на одного человека при образовании 1 млн тонн отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО).

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«В нашей стране образуется около 1,5 млн тонн отходов электронного и электрического оборудования. В основном это бытовая техника (67%, или 955 тысяч тонн). Если взять данные Росстата, согласно которым на 1 января 2023 года в России проживало более 146 млн человек, то получится, что в среднем один человек выбрасывает около 6 кг бытовой техники в год», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Только 5% ОЭЭО перерабатывается в России, при этом в среднем содержание драгметаллов в печатных платах составляет от 25 граммов на тонну. В технике, которую выбрасывают россияне, может содержаться более 0,5 тонны золота.

В РЭО указали, что введение реестра добросовестных утилизаторов, формирование требований к утилизации электротехники поможет изменить ситуацию на рынке переработки электронных отходов.